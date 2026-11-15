Fietser (54) overleden bij ongeluk, toegesnelde ambulance botst frontaal op auto

Een 54-jarige fietser uit Oudewater is zondagochtend overleden na een ernstig ongeluk op de Hoenkoopse Buurtweg. De man werd in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond op de weg gevonden, vlak bij zijn beschadigde fiets. Een ambulance die onderweg was om hulp te verlenen, raakte zelf ook betrokken bij een ongeluk.

Rond 01.00 uur troffen agenten de zwaargewonde fietser aan. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. Of de man is aangereden of op een andere manier ten val kwam, is nog niet duidelijk.

Ambulance botst frontaal op auto

Een ambulance die met zwaailichten en sirenes onderweg was naar het slachtoffer, botste rond 01.25 uur op de N228 in Montfoort frontaal op een tegemoetkomende auto. Daarbij raakten twee inzittenden uit Oudewater en Woerden gewond, van wie één ernstig. De ambulancechauffeur bleef ongedeerd.

Volgens de politie heeft gladheid op de weg mogelijk een rol gespeeld bij de botsing. De politie onderzoekt hoe beide ongelukken hebben kunnen gebeuren en roept getuigen op zich te melden.