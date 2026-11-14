Botsing met Birò op fietspad kost jongen (15) zijn leven

Afgelopen vrijdag overleed een jongen (15) in Utrecht op het fietspad aan de Kattenkruidweg in Leidsche Rijn door een aanrijding met een Birò. Inmiddels is de bestuurder, een vrouw (30) uit Utrecht, aangehouden. De Birò wordt onderzocht op eventuele technische mankementen.

Met een Birò kan maximaal 45 kilometer per uur worden gereden, en het is niet toegestaan om binnen de bebouwde kom met een Birò op het fietspad te rijden. Volgens verkeersveiligheidsdeskundige Jeroen Weppner moeten scootmobielgebruikers zich beter informeren over de verkeersregels die voor hen gelden: "Wanneer je een dergelijk voertuig aanschaft, moet je weten wat de regels zijn."

Verkeersregels onduidelijk

Uit eerder onderzoek van Vervoerregio Amsterdam en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bleek dat 45 procent van de weggebruikers de verkeersregels voor brommobielen onduidelijk vinden. Daarbij zou een deel, 18 procent, gebruik maken van het fietspad.

Het fietspad aan de Kattenkruidweg in Utrecht is breed. Volgens Weppner zijn brede fietspaden nodig om de veiligheid van fietsers op drukke momenten beter te waarborgen, maar moeten die niet als uitnodiging worden gezien voor Birò-bestuurders.

Druk fietspad

Omwonenden vinden het fietspad in Leidsche Rijn vaak druk. Een omwonende vertelt aan Hart van Nederland dat het hier "een keer mis moest gaan".

De gemeente Utrecht laat daarnaast weten dat ze de uitkomsten van het politieonderzoek zorgvuldig zal bestuderen: "Voor de gemeente heeft de veiligheid van fietsers en andere weggebruikers blijvend de aandacht. "De politie doet op dit moment nog onderzoek naar de toedracht van het ongeluk, en was daarom vandaag nog niet bereikbaar voor commentaar.