Lamborghini zwaar beschadigd bij crash in Volendam, bestuurder ongedeerd

Een Lamborghini heeft zondagmiddag flinke schade opgelopen bij een ongeluk in Volendam. De peperdure sportwagen crashte rond 12.55 uur op de Dijkgraaf de Ruiterlaan en kwam zwaar beschadigd op de weg tot stilstand. De bestuurder kwam met de schrik vrij en raakte niet gewond.

Omstanders aan de overkant van de weg vertellen tegen een 112-correspondent dat er vlak voor het ongeluk hard werd gereden. Kort daarna hoorden ze een harde knal. Of de snelheid daadwerkelijk een rol heeft gespeeld bij het ongeval, is nog niet duidelijk.

Weg afgesloten

Omwonenden sloten uit voorzorg één kant van de weg af. De politie kwam ter plaatse om het ongeval af te handelen.

Wat er precies is gebeurd en waardoor de bestuurder de controle over de sportwagen verloor, is nog niet bekend.