Man overleden en ander zwaargewond na aanrijding door trein in Eindhoven

Bij een ernstig ongeluk op station Strijp-S in Eindhoven is in de nacht van zaterdag op zondag een 49-jarige man uit de Limburgse gemeente Leudal om het leven gekomen. Een 37-jarige Belg raakte zwaargewond en ligt in het ziekenhuis. De twee werden rond 00.30 uur aangereden door een trein, meldt de politie.

De politie gaat uit van een noodlottig ongeval en heeft geen aanwijzingen voor zelfdoding. Hoe de twee mannen op het spoor terechtkwamen, wordt niet bekendgemaakt. Volgens de politie zijn er geen strafbare feiten gepleegd.

Getuigen gehoord

Na het ongeluk sprak de politie met getuigen om duidelijk te krijgen wat er precies was gebeurd. Hoeveel mensen de aanrijding hebben gezien, is niet bekend. Volgens Omroep Brabant kennen de getuigen de slachtoffers niet. Het treinverkeer tussen Eindhoven en Den Bosch werd na het ongeval tijdelijk stilgelegd.