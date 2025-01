Onderzoek wijst uit: Liam Payne stierf door meervoudig traumaletsel

Zanger Liam Payne is overleden door meervoudig traumaletsel. Dat blijkt uit onderzoek drie maanden na zijn overlijden, meldt OK Magazine.

20 november is Liam Payne begraven (zie bovenstaande video).

Payne overleed vorig jaar oktober na een val van zijn hotelbalkon in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Hij was 31 jaar. Eerder kwam al naar buiten dat de zanger meerdere soorten drugs in zijn lichaam had, waaronder cocaïne, crack en angstmedicatie.

Na zijn val werd de One Direction-zanger meteen dood verklaard. Zijn autopsie wijst uit dat hij "meerdere traumaletsels had" en "inwendige en uitwendige bloedingen". Ook liep de zanger 25 verwondingen op die volgens de onderzoekers "overeenkwamen met een val van grote hoogte".

De hotelmedewerker die wordt verdacht van het leveren van drugs aan Payne, heeft zich overgegeven aan de politie. De 21-jarige Ezequiel David Pereyra was sinds de dood van Payne op de vlucht, meldt de Argentijnse krant La Nación.

ANP