Omstanders treffen lege scootmobiel aan en vinden lichaam in water Wamel

Het lichaam van een man is aangetroffen in een sloot in Wamel, bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

Rond 13.00 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een persoon in het water aan de Van Heemstraweg in de Gelderse plaats. Voorbijgangers laten aan een videocorrespondent ter plaatse weten dat ze een scootmobiel op het pad zagen staan en daarom poolshoogte namen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Daar troffen zij een man in een sloot aan. Ze waarschuwden direct de hulpdiensten, maar hulp mocht niet meer baten.

De politie gaat vooralsnog uit van een noodlottig ongeval.