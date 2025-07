Auto crasht huis binnen in Beek en Donk, bestuurder zwaargewond

Bewoners van een huis aan de Gemertseweg in Beek en Donk hebben in de nacht van maandag op dinsdag de schrik van hun leven gekregen. Terwijl zij lagen te slapen, knalde een personenauto zo door hun bakstenen muur. De schade is flink.

De bewoners bleven ongedeerd, meldt een correspondent ter plaatse, maar voor de bestuurder van de auto liep het minder goed af. Diegene zou zwaargewond zijn geraakt. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar de ambulance vervoerde bestuurder naar het ziekenhuis.

Waarom de bestuurder het huis inreed, is nog niet bekend. Wel zou er een lachgasfles aangetroffen zijn in de auto en is er dus de mogelijkheid dat de bestuurder onder invloed was. De politie kan dit nog niet bevestigen.

Bewoners konden de nacht niet verder doorbrengen in hun eigen huis en mogen ook nog niet terug vanwege instortingsgevaar.