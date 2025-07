Honden belemmeren reddingsactie, 'beschermen' baasje tegen hulpverleners

Hulpdiensten probeerden zondag na een ongeval een bestuurder uit het water naast de Inlaagpolder in Spaarndam te halen, maar werden bemoeilijkt door erg trouwe honden. De honden van de bestuurder 'bewaakten' hun baasje en belemmerden de reddingsactie.

De bestuurder reed zondagmiddag met haar auto rond 14.30 uur het water in. De hulpdiensten moesten worden ingeschakeld om de vrouw, en haar twee honden, uit het water te redden.

De politie was als eerste ter plaatse en waarschuwde de brandweer dat één van de honden in de auto 'bijterig' was. Hierdoor kon de brandweer de bestuurder niet uit de auto halen zonder gebeten te worden.

Uiteindelijk moest de politiehondengeleider er aan te pas komen. De honden werden met een vangstok uit de auto gehaald. Daarna kon ook de bestuurder uit de auto gered worden. Eenmaal buiten de auto werd duidelijk dat de vrouw onder invloed van alcohol of drugs was, en werd ze aangehouden voor rijden onder invloed. De honden zijn in de tussentijd ondergebracht bij de dierenambulance.