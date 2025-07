Auto rijdt woning in Dieren in, bestuurder gewond

In het Gelderse Dieren is donderdagmiddag een auto tegen een woning aangereden. Op beelden boven aan dit artikel is te zien dat de schade aanzienlijk is. De bestuurder is door een heg gereden en door de botsing is een stuk muur van het pand afgebroken.

Het ongeval gebeurde rond 17.30 uur aan de Harderwijkerweg . In de auto zaten twee personen, bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Volgens een correspondent ter plaatse ging het om een man en een vrouw. De bestuurder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, aldus de woordvoerder. De bijrijder raakte niet gewond.

De woning is inmiddels gestut en de weg is weer vrij. Of de bewoners thuis waren op het moment dat het ongeluk gebeurde, is niet bekend bij de politie. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt op dit moment onderzocht.