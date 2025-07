Dieven slaan opnieuw toe bij volière Eindhoven: vogels en nestkasten gestolen

Voor de derde keer in korte tijd hebben dieven toegeslagen bij de volière in het Stadswandelpark in Eindhoven. Ditmaal werden niet alleen vogels gestolen, maar ook nestkasten meegenomen. Voor vrijwilliger Henk van Hout is het opnieuw een flinke klap. "Dit keer zijn er zo’n 32 vogels verdwenen", vertelt hij verslagen en teleurgesteld aan Hart van Nederland.

Na de laatste inbraak zijn er nog acht tot tien vogels over. De weinige dieren die er nog zijn, worden tijdelijk opgevangen bij vrijwilligers thuis.

Al twee keer eerder was de volière het doelwit van vogeldieven. Na de tweede inbraak deed Henk zijn verhaal, dat hieronder te zien is:

2:10 Dief slaat toe in Eindhovens stadspark: 29 vogels vermoedelijk meegenomen

Weer gaas kapot geknipt

De dieven knipten het pas herstelde gaas kapot en braken de boel open. Er wordt vermoed dat het om geld draait. Vrijwilligers en betrokkenen zijn zwaar teleurgesteld. "Het is niet alleen onze hobby", vertelden ze eerder aan Hart van Nederland. "Het heeft ook een maatschappelijk doel. Opa’s, oma’s, kinderen - iedereen genoot van de vogels in het park."

Bezoekers worden op de hoogte gesteld van de derde inbraak. Beeld: Henk van Hout

De eerste inbraak vond plaats in de nacht van 6 op 7 juli. Daarna volgde een tweede kraak in de nacht van 7 op 8 juli, en afgelopen nacht was het dus weer raak. Elke keer werden vogels meegenomen, maar dit keer gingen de dieven nog een stap verder door ook de nestkasten los te rukken.

Nieuwe maatregelen

Het gaas was extra stevig gemaakt na de eerdere inbraken, maar dat mocht niet baten. De schade is groot en het vertrouwen is weg. "We gaan nu eerst een pas op de plaats maken", klinkt het. "De sloophamer erin zetten is ook geen oplossing, dan wint de misdaad", vertelt Henk verder.

Toch wordt gekeken naar mogelijke maatregelen. Een camerabewakingssysteem lijkt voor de hand te liggen, maar dat is technisch én financieel niet zomaar geregeld. Ondertussen blijft de frustratie groot. "We hebben weer aangifte gedaan, maar de politie heeft het natuurlijk druk."