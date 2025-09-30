Voetganger omgekomen door botsing met lijnbus in Amsterdam

Een voetganger is dinsdagochtend omgekomen bij een tragisch ongeval met een lijnbus in Amsterdam. Het ongeval vond plaats op de Klaprozenweg. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Een deel van de weg en de twee busbanen zijn afgezet. Dit meldt AT5.

Het ongeluk vond omstreeks 11.40 uur plaats. Het slachtoffer is ter plekke overleden. Het gaat om een man op leeftijd, zo laat de politie weten aan de stadszender.

Tijdens de botsing zaten er passagiers in de bus. Zij en de buschauffeur kunnen Slachtofferhulp ontvangen. Ook was het voor de hulpverleners een ingrijpende situatie. Daarom kunnen zij ook nazorg krijgen.

Tweede dodelijke verkeersincident

Dit heftige ongeval is het tweede dodelijke ongeval in de stad in korte tijd. Maandag kwam een man in een scootmobiel om het leven door een aanrijding met een tram.