Vijf personen naar ziekenhuis door brand in bedrijfshal Axel

Vijf personen moesten naar het ziekenhuis na een grote brand in een bedrijfspand in het Zeeuwse Axel. De brandweer rukte groots uit om het vuur te bestrijden en het hele pand werd ontruimd.

Het vuur werd kort voor 09.30 uur ontdekt in het gebouw aan de Vaartwijk. De brandweer schaalde uit voorzorg al snel op naar "zeer grote brand". Er waren onder meer vijf blusvoertuigen, twee ambulances, twee hoogwerkers, een waterwagen en een watertransport aanwezig, laat een correspondent weten.

Volgens de Veiligheidsregio Zeeland brak de brand uit in machines in één van de hallen. Het vuur sloeg over naar het ventilatiesysteem en de rook verspreidde zich snel naar andere delen van het pand. Een woordvoerder laat aan Hart van Nederland weten dat de vlammen op meerdere plekken uit het dak kwamen en het hele bedrijf ontruimd moest worden. Vijf mensen moesten ter controle naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd, één persoon werd ter plaatse nagekeken. Het is onduidelijk hoe het met de slachtoffers gaat.

Dak gesloopt

Na een uur leek de brand uit, maar om zeker te weten dat het vuur niet opnieuw zou oplaaien moest een deel van het dak gesloopt worden. Vanwege de grootte van de bedrijfshal heeft de brandweer uit Gent met een grote ventilator de rook uit de loods geblazen.

Iets na 11.00 uur was de brand onder controle, maar de brandweer blijft aanwezig om na te blussen. In andere delen van het gebouw zijn de kantoormedewerkers alweer aan het werk gegaan.