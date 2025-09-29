Na 20 jaar moeten brandweerlieden verplicht stoppen, gelukkig zijn er honderden aanmeldingen

Overal komen we wel handen te kort, zo ook bij de brandweer. Maar dat daar zó veel mensen willen werken, daar stonden ze bij Veiligheidsregio Zuid-Limburg ook van te kijken. Vanwege een wet moeten beroepsbrandweerlieden na 20 jaar trouwe dienst stoppen. Of ze nou willen of niet. Daarom had de regio 12 vacatures. Ruim 300 mensen meldden zich aan.

Sinds 2006 is het verplicht voor beroepsbrandweermannen om na 20 jaar te stoppen, omdat het werk fysiek en psychisch te zwaar zou zijn om na al die jaren nog goed uit te kunnen oefenen.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg plaatste daarom dit voorjaar een vacature om 12 plekken te vullen. Er kwamen ruim 300 aanmeldingen binnen. Hart van Nederland ging langs bij het opleidingscentrum van de kazerne in Margraten om te praten over deze populariteit, is te zien in bovenstaande video.

"We hadden het zeker niet verwacht dat we 300 aanmeldingen binnen zouden krijgen", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. "We hebben deze zomer een uitvoerige selectie gehouden en bij elke ronde vielen er wel mensen af. De rondes bestonden dus uit een sporttest, medische test en psychische test."