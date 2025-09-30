Man (86) omgekomen door botsing met tram in Amsterdam

Een 86-jarige Amsterdammer in een scootmobiel is maandag overleden bij een ongeluk. Een tram botste tegen de man op. Opsporingsteam Verkeer (OTV) en Forensische Opsporing doen onderzoek naar de toedracht. Dit laat de politie weten op haar website.

De hulpdiensten ontvingen omstreeks 15.30 uur een melding van een aanrijding met ernstig letsel aan de Zaagmolenstraat. Ter plaatse vond de politie een zwaargewonde man die bekneld zat onder de tram. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en gaven meteen eerste hulp.

Het slachtoffer werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Helaas mocht al deze hulp niet meer baten. De man is in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen.