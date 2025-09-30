Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Man (86) omgekomen door botsing met tram in Amsterdam

Ongeluk

Vandaag, 12:45

Link gekopieerd

Een 86-jarige Amsterdammer in een scootmobiel is maandag overleden bij een ongeluk. Een tram botste tegen de man op. Opsporingsteam Verkeer (OTV) en Forensische Opsporing doen onderzoek naar de toedracht. Dit laat de politie weten op haar website.

De hulpdiensten ontvingen omstreeks 15.30 uur een melding van een aanrijding met ernstig letsel aan de Zaagmolenstraat. Ter plaatse vond de politie een zwaargewonde man die bekneld zat onder de tram. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en gaven meteen eerste hulp.

Het slachtoffer werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Helaas mocht al deze hulp niet meer baten. De man is in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen.

Lees ook

Dode en gewonde door ongeval met vier vrachtwagens op A73 in Limburg
Dode en gewonde door ongeval met vier vrachtwagens op A73 in Limburg
Snelheidsduivels raken rijbewijs kwijt na dollemansrit over A1 met 200 km/u
Snelheidsduivels raken rijbewijs kwijt na dollemansrit over A1 met 200 km/u
Bemanning Nederlands vrachtschip gered door helikopter na aanval bij Jemen
Bemanning Nederlands vrachtschip gered door helikopter na aanval bij Jemen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.