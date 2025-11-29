Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Man slaat ruit in tijdens verkeersruzie, bejaarde vrouw gewond

Man slaat ruit in tijdens verkeersruzie, bejaarde vrouw gewond

Ongeluk

Vandaag, 12:58

Link gekopieerd

Een verkeersruzie in Huizen is vrijdagavond volledig uit de hand gelopen. Een 66-jarige vrouw stak haar middelvinger op naar een bestuurder die volgens haar asociaal reed. De man reageerde daarop door de zijruit van haar auto in te slaan en vervolgens snel weg te rijden. De vrouw liep daarbij lichte verwondingen op.

Het incident gebeurde op de Betuining in Huizen. Door de klap ging de ruit van de Fiat Punto kapot, waardoor de vrouw letsel aan haar gezicht en hand opliep. In de auto van de dader zaten twee jonge kinderen, die het incident hebben zien gebeuren.

Benieuwd welke straffen je in Nederland kan krijgen? We leggen het voor je uit in deze video:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

"Beantwoorden met geweld mag natuurlijk nooit worden getolereerd. Er is aangifte gedaan en de politie doet onderzoek," melden de wijkagenten van Huizen op sociale media. "Weet je wie de verdachte is, die mogelijk ook verwondingen aan zijn hand heeft? Dan komen we graag in contact."

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Fatbiker schiet op auto na verkeersruzie in Leeuwarden
Fatbiker schiet op auto na verkeersruzie in Leeuwarden
Steekpartij na verkeersruzie in Oss: drie gewonden, politie zoekt daders
Steekpartij na verkeersruzie in Oss: drie gewonden, politie zoekt daders
Vrouw wil helpen na verkeersruzie en wordt zelf aangereden in Rijen
Vrouw wil helpen na verkeersruzie en wordt zelf aangereden in Rijen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.