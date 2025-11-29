Man slaat ruit in tijdens verkeersruzie, bejaarde vrouw gewond

Een verkeersruzie in Huizen is vrijdagavond volledig uit de hand gelopen. Een 66-jarige vrouw stak haar middelvinger op naar een bestuurder die volgens haar asociaal reed. De man reageerde daarop door de zijruit van haar auto in te slaan en vervolgens snel weg te rijden. De vrouw liep daarbij lichte verwondingen op.

Het incident gebeurde op de Betuining in Huizen. Door de klap ging de ruit van de Fiat Punto kapot, waardoor de vrouw letsel aan haar gezicht en hand opliep. In de auto van de dader zaten twee jonge kinderen, die het incident hebben zien gebeuren.

"Beantwoorden met geweld mag natuurlijk nooit worden getolereerd. Er is aangifte gedaan en de politie doet onderzoek," melden de wijkagenten van Huizen op sociale media. "Weet je wie de verdachte is, die mogelijk ook verwondingen aan zijn hand heeft? Dan komen we graag in contact."