Steekpartij na verkeersruzie in Oss: drie gewonden, politie zoekt daders

Crime

Vandaag, 21:17 - Update: 1 uur geleden

Een vechtpartij tussen automobilisten in Oss is maandagavond snel uit de hand gelopen. Twee slachtoffers moesten met lichte steekwonden naar het ziekenhuis. Een derde man kreeg flinke klappen. De politie is op zoek naar meerdere verdachten.

De ruzie tussen twee groepen mannen vond rond 19.00 uur plaats aan de Tulpstraat in Oss.

Zeker twee personen naar het ziekenhuis

Een getuige vertelde de politie dat meerdere personen uit verschillende voertuigen stapten, waarna inzittenden uit een andere auto werden getrokken en op de stoep werden mishandeld. Twee personen werden daarbij gestoken en raakten lichtgewond. Zij zijn met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Een derde man kreeg harde klappen en is ter plekke door ambulancepersoneel behandeld.

De politie heeft de auto waarin de drie slachtoffers zaten in beslag genomen en onderzoekt de zaak. Er wordt nog gezocht naar meerdere verdachten.

Door Redactie Hart van Nederland

