Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Gewonde steekpartij aangetroffen in auto na ongeluk in Oss

Crime

Vandaag, 07:32

Link gekopieerd

Bij een steekpartij in het Noord-Brabantse Oss is zondagavond een gewonde gevallen. Het slachtoffer werd aangetroffen in een van de auto's die even daarvoor bij een botsing waren betrokken.

Het incident gebeurde rond 22.30 uur. In de De Ruijterstraat reed een auto tegen een boom, waarna een tweede voertuig op de eerste auto botste. De politie meldt dat het slachtoffer in een van deze voertuigen zat, maar vermoedelijk op een andere plek is neergestoken.

Verdachte vlucht

Ook de verdachte zat in een van de auto's. Hij ging er na het ongeluk vandoor, maar agenten wisten hem een uur later in de omgeving aan te houden. Zowel de verdachte als een derde inzittende raakten gewond bij het ongeluk en zijn, net als het slachtoffer van de steekpartij, naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Mogelijk was er nog een derde auto bij het incident betrokken.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.