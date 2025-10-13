Gewonde steekpartij aangetroffen in auto na ongeluk in Oss

Bij een steekpartij in het Noord-Brabantse Oss is zondagavond een gewonde gevallen. Het slachtoffer werd aangetroffen in een van de auto's die even daarvoor bij een botsing waren betrokken.

Het incident gebeurde rond 22.30 uur. In de De Ruijterstraat reed een auto tegen een boom, waarna een tweede voertuig op de eerste auto botste. De politie meldt dat het slachtoffer in een van deze voertuigen zat, maar vermoedelijk op een andere plek is neergestoken.

Verdachte vlucht

Ook de verdachte zat in een van de auto's. Hij ging er na het ongeluk vandoor, maar agenten wisten hem een uur later in de omgeving aan te houden. Zowel de verdachte als een derde inzittende raakten gewond bij het ongeluk en zijn, net als het slachtoffer van de steekpartij, naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Mogelijk was er nog een derde auto bij het incident betrokken.