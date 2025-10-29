Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Fatbiker schiet op auto na verkeersruzie in Leeuwarden

Crime

Vandaag, 11:56

Link gekopieerd

Bij een verkeersruzie in Leeuwarden is een automobilist beschoten door jongeren op een fatbike. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Dat bevestigt de politie tegenover Hart van Nederland.

Het incident vond dinsdagavond rond 20.30 uur plaats op een rotonde bij de Archipelweg en Esdoornstraat. Volgens de politie ontstond er een ruzie, waarna een van de jongeren op een fatbike begon te schieten. Er waren twee fatbikes bij betrokken.

Onderzoek in volle gang

Op straat lagen één of twee kogelhulzen, en in de auto van het slachtoffer is een duidelijk kogelgat te zien. De politie onderzoekt nog of er daadwerkelijk met een vuurwapen is geschoten.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en het onderzoek is nog in volle gang. Mensen die beelden hebben van het incident worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Door Tim van Nisselroij

Lees ook

Duo op fatbike spuit jongen (11) in gezicht met brandende vloeistof
Duo op fatbike spuit jongen (11) in gezicht met brandende vloeistof
Jongeren op fatbikes beschieten fietsers met gelblaster in Dordrecht
Jongeren op fatbikes beschieten fietsers met gelblaster in Dordrecht
Vrouw wil helpen na verkeersruzie en wordt zelf aangereden in Rijen
Vrouw wil helpen na verkeersruzie en wordt zelf aangereden in Rijen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.