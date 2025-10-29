Fatbiker schiet op auto na verkeersruzie in Leeuwarden

Bij een verkeersruzie in Leeuwarden is een automobilist beschoten door jongeren op een fatbike. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Dat bevestigt de politie tegenover Hart van Nederland.

Het incident vond dinsdagavond rond 20.30 uur plaats op een rotonde bij de Archipelweg en Esdoornstraat. Volgens de politie ontstond er een ruzie, waarna een van de jongeren op een fatbike begon te schieten. Er waren twee fatbikes bij betrokken.

Onderzoek in volle gang

Op straat lagen één of twee kogelhulzen, en in de auto van het slachtoffer is een duidelijk kogelgat te zien. De politie onderzoekt nog of er daadwerkelijk met een vuurwapen is geschoten.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en het onderzoek is nog in volle gang. Mensen die beelden hebben van het incident worden verzocht contact op te nemen met de politie.