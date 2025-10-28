Terug

Duo op fatbike spuit jongen (11) in gezicht met brandende vloeistof

Crime

Vandaag, 19:29 - Update: 2 uur geleden

Een 11-jarige jongen uit Roosendaal is afgelopen juni in zijn gezicht gespoten met een brandende vloeistof. De politie verdenkt een jongen en een meisje op een fatbike van de laffe aanval en roept hen op zich binnen een week te melden. Doen ze dat niet, dan worden herkenbare camerabeelden van het tweetal openbaar gemaakt.

"Wij zijn op zoek naar een jongen en meisje op een fatbike die ervan verdacht worden dat zij een brandende spray in iemands ogen hebben gesprayd", schrijft de politie in een oproep op Instagram. Het incident vond plaats op woensdag 18 juni rond 15:30, op de Rucphensebaan ter hoogte van de begraafplaats Zegestede.

Consequenties

Op een vervaagde foto is te zien dat het duo samen op een fatbike rijdt. "Jullie hebben een 11-jarig kind in het gezicht gesprayd met een vloeistof, waardoor hij direct een branderig gevoel in zijn ogen kreeg en daardoor ook van zijn fiets viel", schrijft de politie. "Gelukkig kwam een getuige naar het slachtoffer toe, maar dit had heel anders kunnen aflopen. Hij had nog dagen last van wazig zicht."

Volgens de politie is het hoog tijd dat de twee zich melden. "We hebben namelijk camerabeelden. Je krijgt een week de tijd om je te melden, zonder dat mensen in je omgeving je direct herkennen. Doe je dit niet, dan maken we de originele, en dus herkenbare, beelden openbaar", aldus de politie.

