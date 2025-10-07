Vrouw wil helpen na verkeersruzie en wordt zelf aangereden in Rijen

Een vrouw is maandagavond zwaargewond geraakt nadat ze een familielid wilde helpen na een verkeersruzie op de Oosterhoutseweg in Rijen. Dat bevestigt de politie tegenover Hart van Nederland. Ze probeerde haar familielid van de weg te halen, maar werd zelf door een andere auto aangereden. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht.

De verkeersruzie ontstond eerder waarschijnlijk door een inhaalactie, waarbij mogelijk schade werd gereden. Beide betrokkenen zijn gestopt, waarna er ruzie uitbrak. Wat er vervolgens is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk.

Een van de twee betrokkenen zou na de ruzie zijn weggereden. De andere betrokkene is op de weg beland. Hoe dat is gebeurd, wordt nog onderzocht.

Aanrijding

De vrouw wilde haar familielid helpen en van het wegdek halen. Hierbij werd ze aangereden door een tegemoetkomende auto en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist die haar aanreed, was niet betrokken bij de eerdere verkeersruzie.