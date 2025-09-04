Heldendaad in Beverwijk: omstanders redden automobilist uit sloot

Vier mannen hebben donderdagavond een heldendaad verricht op de Noorderweg in Beverwijk. Toen ze zagen hoe een auto ondersteboven in een sloot belandde, aarzelden ze geen moment. Ze sprongen het water in en wisten de wagen op zijn kant te zetten.

Rond 17.45 uur kwam het voertuig in het water terecht. “De auto lag met vier banden omhoog", vertelt een van de redders. “Toen hebben we met z’n vieren lopen trekken en uiteindelijk kwam die los en kwam er beweging in. Toen hebben we hem gekanteld en een raam ingeslagen, en de bestuurder eruit kunnen trekken.”

Brandwond voor een redder

De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel en voor controle naar het ziekenhuis gebracht, laat een correspondent ter plaatse weten. De vier redders kwamen er relatief goed vanaf. Eén van hen liep vermoedelijk een brandwond op door contact met de uitlaat en gaat daarvoor uit voorzorg zelf naar het ziekenhuis.

De redders zelf blijven trouwens heel bescheiden: “Het is gewoon een automatische reactie als je iemand ziet die hulp nodig heeft.”