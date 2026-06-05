Leerling (15) in kritieke toestand na elektrische schok tijdens schoolreis

Een 15-jarige leerling van middelbare school Alasca in Amsterdam is tijdens een schoolreis naar Duitsland ernstig gewond geraakt. De jongen, Rayan, liep in de nacht van maandag op dinsdag levensbedreigende brandwonden op na een zware elektrische schok, meldt Het Parool. Hij ligt in kritieke toestand in een gespecialiseerd ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde in Kehl, in het zuidwesten van Duitsland, waar de leerlingen verbleven tijdens een reis naar het Zwarte Woud. Volgens de Duitse politie was Rayan alleen op pad gegaan en belandde hij op een rangeerterrein vlak bij het hotel.

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De politie vermoedt dat de scholier op een geparkeerde trein klom om een foto te maken. Daarbij zou hij te dicht bij een bovenleiding zijn gekomen. Ariëlle de Ruijter van scholenkoepel Esprit, waar Alasca onder valt, bevestigt tegenover Het Parool dat de jongen daardoor een zware elektrische schok kreeg.

Na het incident wist Rayan nog een klasgenoot te bellen, schrijft de krant. Die schakelde vervolgens de hulpdiensten in. De jongen werd per helikopter naar een gespecialiseerd ziekenhuis gebracht. Zijn ouders zijn inmiddels naar Duitsland afgereisd. "Onze gedachten gaan in eerste instantie naar hen uit", zegt De Ruijter tegen de krant.

Slachtofferhulp

De andere leerlingen en begeleiders zijn na het incident opgevangen. Sinds woensdag zijn zij terug in Amsterdam. Op school is Slachtofferhulp ingezet voor leerlingen en docenten die bij de reis betrokken waren. Volgens De Ruijter wordt ook gewerkt aan verdere nazorg.