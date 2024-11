Christiaan (14) omvergereden door scooter, vader Geert laaiend: 'Ik zag meteen dat het foute boel was'

De 14-jarige Christiaan was dinsdagavond onderweg naar huis van een schoolreisje toen hij van zijn fiets werd gereden door een scooterrijder. De scooterrijder haalde Christiaan in op het fietspad waarna hij een klap in zijn rug voelde en hard op de grond terechtkwam. Hij liep onder meer verwondingen op aan zijn gezicht en zijn handen en polsen, maar de scooterrijder was met de noorderzon vertrokken. Christiaans vader Geert doet er alles aan om de dader te vinden: via Facebook bood hij 500 euro voor de gouden tip.

Rond 18.00 uur reed Christiaan op de fiets naar huis richting het dorpje Terschuur. Hij had zijn ouders nog laten weten dat hij onderweg was. Toen hij in Nijkerkerveen over de Amersfoortseweg fietste hoorde hij een scooterrijder aankomen achter hem. Vervolgens voelde hij een klap op zijn rug en viel hij direct op de grond.

Omstanders hielpen meteen en die belden samen met hem zijn vader op: "Ik hoorde alleen maar geschreeuw, hij kon niet praten. Toen kreeg ik iemand anders aan de lijn en die vertelde me waar ik heen moest komen", vertelt Geert.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

"Toen ik hem aantrof zag ik meteen dat het foute boel was", gaat Geert verder. Samen reden ze naar het ziekenhuis, waar Christiaan eerst nuchter meerdere scans moest ondergaan om te zien of er niks mis was met zijn hoofd. Daarna kreeg hij pas pijnstilling: "Hij heeft eerst 2 uur moeten pijn moeten lijden, vervolgens werd hij geopereerd", zegt zijn vader vol onmacht. Woensdag kon Christiaan mee naar huis om te herstellen.

Gouden tip

Geert begrijpt er niks van: "Als die scooterrijder netjes was gestopt en mij had opgebeld of iets dergelijks, dan had ik hem een hand gegeven en was het goed geweest. Maar dit kan ik niet zomaar accepteren. Wie laat nou zomaar mijn kind gewond achter? Ik wil alles doen om de bestuurder te vinden."

Daarom deelde Geert al snel een bericht met foto's en een filmpje van het ongeluk op zijn Facebook. De gouden tip wil hij belonen met 500 euro.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk en net niet te zien op het filmpje. Maar Geert heeft wel een onderbuikgevoel: "Dat fietspad is breed genoeg voor een scooter en een fiets. Mijn gevoel zegt, als ik naar dat filmpje kijk, dat Christiaan van zijn fiets is geduwd."

Geert heeft donderdagmiddag samen met zijn zoon aangifte gedaan bij de politie.