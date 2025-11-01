Moeder (52) en dochter (21) levensgevaarlijk gewond na ongeluk in Emmerik

Net over de grens bij Emmerik in Duitsland heeft zaterdag een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden waarbij drie Nederlandse vrouwen en een Duitse man zwaargewond raakten. Twee van hen, een 52-jarige vrouw en haar 21-jarige dochter, verkeren volgens de Duitse politie in levensgevaar.

Het ongeluk gebeurde rond 10.55 uur op een kruising van de B220 in Emmerik. De Nederlandse vrouwen zaten samen in één auto. Hun voertuig botste op de auto van een 48-jarige man uit Emmerik.

Volgens de Duitse politie verleende de 52-jarige bestuurster geen voorrang aan de Duitse automobilist. Door de harde klap raakten beide voertuigen zwaar beschadigd. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en alle betrokkenen zijn met spoed naar verschillende ziekenhuizen gebracht.

De Duitse politie onderzoekt de precieze toedracht van het ongeluk.