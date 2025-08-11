Nederlands gezin verliest vouwwagen op Duitse snelweg: 'Kinderen waren in shock'

Een zeer ongelukkig einde voor een Nederlands gezin dat onderweg naar huis was van hun vakantie. Op de snelweg A61 richting Koblenz in Duitsland verloor het gezin de vouwwagen die achter de auto hing. Niemand van het gezin met vijf kinderen raakte gewond, wel zit de schrik er goed in, vertelt moeder Kaia tegen het AD. "Onze vijf kinderen waren duidelijk in shock. Je hoopt dit niet mee te maken en je komt na een leuke vakantie toch met een ander gevoel thuis."

Zondagochtend om half negen reed de 36-jarige vader van het gezin met zijn auto en vouwwagen over de A61 richting Koblenz op weg naar huis in Nederland. Vlakbij de afrit Dorsheim ging het mis, volgens de Duitse politie. De vouwwagen schoot van de wagen en botste tegen de vangrail. "We reden over een hobbelige weg en ineens verloren we de vouwwagen", vertelt moeder Kaia tegen de krant. Het gezin keek in de achteruitkijkspiegel en zag alles gebeuren. "Onze vouwwagen zwalkte en kwam met een flinke knal tegen de vangrail. Daarna sloeg hij nog eens over de kop."

Als je met de auto op vakantie gaat kan het met hoge temperaturen ook erg warm worden in de auto:

1:07 Hart van Nederland legt uit: hoe warm wordt je auto?

Geluk bij een ongeluk

De politie spreekt van 'glück im unglück', geluk bij een ongeluk, want het gezin bleef ongedeerd . De kinderen tussen de 2 en 14 jaar schrokken wel heel erg van het ongeluk. "Onze vijf kinderen waren duidelijk in shock. Je hoopt dit niet mee te maken en je komt na een leuke vakantie toch met een ander gevoel thuis", vertelt Kaia ze verder tegen het AD.

De Duitse politie meldt in een persbericht dat een bergingsbedrijf is ingeschakeld om de snelweg vrij te maken. Daardoor bleef de rechterrijstrook urenlang afgesloten, wat leidde tot een flinke file tot in de vroege middag.