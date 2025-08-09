Terug

Vakantiegangers zorgen voor files op Europese wegen

Verkeer

Gisteren, 09:26

Op verschillende wegen naar de Zuid-Europese vakantiegebieden is het deze zaterdagochtend alweer vroeg druk, vooral bij de bekende knelpunten.

Zo moeten vakantiegangers op de Autoroute du Soleil, de A7, tussen Lyon en Orange rekening houden met meer dan 80 minuten vertraging bij Valence. Ook in het westen van Frankrijk op de A10 naar Bordeaux is er flinke vertraging bij Fenioux, zo is te zien bij de Europese verkeersinformatie van de ANWB.

In Oostenrijk staat een file voor de Karawankentunnel, op de A11 naar Slovenië. Verkeer staat daar drie kwartier vast.

Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland is het niet alleen druk naar het zuiden, maar ook naar het noorden. Aan beide kanten hebben automobilisten daar meer dan een uur oponthoud.

ANP

