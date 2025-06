Jong kind zwaargewond na ongeluk met vrachtwagen in Wijk en Aalburg

Een jong kind is donderdagmiddag onder een vrachtwagen terechtgekomen op de Aalburgsestraat in Wijk en Aalburg. Dat bevestigt de politie tegenover Hart van Nederland. De jongen is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde rond 17.15 uur, toen de jongen onder de oplegger van de vrachtwachten terechtkwam. De hulpdiensten rukten massaal uit en een traumahelikopter kwam ter plaatse.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek.