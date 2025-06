Man slaapt in papiercontainer in Den Haag, wordt door vuilnismannen meegenomen

In de Grote Marktstraat in Den Haag heeft woensdag een opmerkelijk ongeval plaatsgevonden. Toen de plaatselijke vuilnismannen hun ronde deden om onder meer papiercontainers te legen, bleek in een van die containers een man te slapen. Dat hadden de vuilnismannen alleen in eerste instantie niet in de gaten.

Doordat de vuilnismannen de slapende man niet opmerkten, ging de man samen met de inhoud van de container de vuilniswagen in. De man begon daardoor mogelijk te schreeuwen waardoor de vuilnismannen hem in de gaten kregen.

De chauffeur van de vuilniswagen schrok en zette de wagen stil. Hulpdiensten werden gewaarschuwd, en behalve de ambulance werd ook een traumahelikopter gealarmeerd.

Geen kleerscheuren

De politie laat aan Hart van Nederland weten dat hulpdiensten hem uiteindelijk uit de vuilniswagen wisten te halen. Wonder boven wonder is de man er ongeschonden en zonder kleerscheuren van af gekomen. Na controle kon hij zijn weg lopend vervolgen.