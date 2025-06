Bestuurder (26) bestelbus overleden na ongeval tegen boom in Achtmaal

In Achtmaal (Noord-Brabant) is zondagavond een dodelijk ongeval gebeurd. De bestuurder van een bestelbus, een 26-jarige man uit Achtmaal, is hierbij om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

De bestelbus raakte door nog onbekende reden van de weg en kwam tot stilstand tegen een boom. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen snel ter plaatse.

Hulp mocht echter niet baten. Het slachtoffer was ter plekke aan zijn verwondingen overleden.

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.