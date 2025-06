Werknemer overlijdt onder instortende muur in Spijkenisse

Op een terrein waar sloopwerkzaamheden worden verricht in Spijkenisse is een werknemer om het leven gekomen. Een zes meter hoge muur stortte in, waarbij het slachtoffer onder het puin terechtkwam. Dat bevestigt de Arbeidsinspectie na berichtgeving van MediaTV.

Het ongeluk gebeurde tijdens de werkzaamheden. De Arbeidsinspectie onderzoekt hoe de muur kon instorten. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt.

Volgens de correspondent gebeurde het ongeluk aan de Molenlaan. Hulpdiensten zouden nog geprobeerd hebben het slachtoffer, volgens de site een man, te reanimeren.

