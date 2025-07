Voetganger met koffers aangereden op 80-weg in Schijndel

Een 43-jarige voetganger is dinsdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op de Structuurweg in Schijndel (Noord-Brabant). De man liep op dat moment met meerdere koffers over de 80-kilometerweg. Op beelden is te zien dat de koffers zijn opengeklapt en de inhoud over de weg verspreid ligt.

Het ongeluk gebeurde rond 23.00 uur. De automobilist, een 51-jarige man uit Schijndel, verklaarde tegenover de politie dat hij de voetganger te laat zag. Hulpdiensten, waaronder twee ambulances, waren snel ter plaatse.

In het ziekenhuis bleek dat de verwondingen van het slachtoffer niet ernstig waren, aldus een woordvoerder van de politie tegen Hart van Nederland. De man kon dezelfde avond het ziekenhuis nog verlaten. De automobilist bleef ongedeerd. De Structuurweg werd in beide richtingen afgesloten.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Waarom de voetganger over de 80-kilometerweg liep, is nog onduidelijk. Het is niet toegestaan om te voet gebruik te maken van een 80-kilometerweg.

Ongeval Schijndel

In de nacht van zondag op maandag gebeurde ook al een ernstig ongeval in Schijndel. Bij dat ongeval kwam een 79-jarige vrouw om het leven toen ze haar hondje uitliet. De automobilist reed door na het ongeval. Twee verdachten zijn maandag opgepakt.