Motorrijder overleden na ongeluk op A2 bij Best

Op de A2 bij het Brabantse Best is zondagmiddag een motorrijder overleden door een ongeluk. Het gaat om een 29-jarige man uit Almere. De snelweg is in de rijrichting Den Bosch afgesloten.

De motorrijder belandde in de vangrail nadat hij in botsing kwam met een bestelbusje. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, weet een woordvoerster van de politie niet. "De politie doet nog volop onderzoek ter plaatse."

Het verkeer wordt vanaf knooppunt Batadorp omgeleid via Tilburg, meldt de verkeersinformatiedienst van Rijkswaterstaat.