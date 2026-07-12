OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Motorrijder overleden na ongeluk op A2 bij Best

Ongeluk

Vandaag, 15:19

Link gekopieerd

Op de A2 bij het Brabantse Best is zondagmiddag een motorrijder overleden door een ongeluk. Het gaat om een 29-jarige man uit Almere. De snelweg is in de rijrichting Den Bosch afgesloten.

De motorrijder belandde in de vangrail nadat hij in botsing kwam met een bestelbusje. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, weet een woordvoerster van de politie niet. "De politie doet nog volop onderzoek ter plaatse."

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

Het verkeer wordt vanaf knooppunt Batadorp omgeleid via Tilburg, meldt de verkeersinformatiedienst van Rijkswaterstaat.

Door ANP

Lees ook

Man (29) aangehouden na vechtpartij bij aanmeldcentrum Ter Apel
Man (29) aangehouden na vechtpartij bij aanmeldcentrum Ter Apel
Twee gewonden bij schietincident Wassenaar, slachtoffers gevonden in woning
Twee gewonden bij schietincident Wassenaar, slachtoffers gevonden in woning
Motorrijder zwaargewond na botsing met vrachtwagen op N33 bij Holwierde
Motorrijder zwaargewond na botsing met vrachtwagen op N33 bij Holwierde

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.