Motorrijder zwaargewond na botsing met vrachtwagen op N33 bij Holwierde

Een motorrijder is zaterdagmiddag zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen op de N33 bij het Groningse Holwierde. Dat meldt de politie. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De eerste melding van het ongeluk kwam volgens een politiewoordvoerder om 16.15 uur binnen. De aanrijding gebeurde op de rechterrijbaan van de N33, in de richting van de Eemshaven.

N33 afgesloten voor onderzoek

De N33 is afgesloten zodat de politie onderzoek kan doen naar de toedracht van het ongeluk. Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.