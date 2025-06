Zwangere vrouw ontwijkt dier en crasht met auto in Moergestel

Een zwangere vrouw is maandagochtend met haar auto van de weg geraakt op de Tilburgseweg in Moergestel. Ze moest uitwijken voor een overstekend dier, verloor de controle over het stuur en reed van een talud af. De auto kwam op zijn kant terecht.

De vrouw kon niet op eigen kracht uit het voertuig komen. De brandweer heeft haar uit de auto bevrijd. Ook politie en ambulance kwamen snel ter plaatse. Ze is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt de precieze toedracht van het ongeluk. Een berger is opgeroepen om de auto af te voeren.