Drankrijder rijdt sloot in, steekt A15 over tijdens vluchtpoging

Een drankrijder is zondagmorgen te voet de A15 overgestoken in een poging weg te komen van zijn gecrashte auto. Hij raakte rond 07.00 van de snelweg, tussen de afritten Tiel en Tiel-West.

De bestuurder verloor de controle over het voertuig en raakte bijna de middenvangrail. Volgens een ooggetuige begon de auto te tollen en kwam hij vervolgens door het hoge gras met de neus in een sloot tot stilstand.

Een medewerker van Rijkswaterstaat kwam als eerste ter plaatse en was in gesprek met de bestuurder toen hij ineens de benen nam. De bestuurder stak zonder te kijken de eerste rijbaan van de snelweg over. De medewerker van Rijkswaterstaat hield hem in het oog en volgde hem via de berm. Hij zag hoe de man zich even in het gras verborg en vervolgens weer verder liep. Daarbij miste hij een vluchtdeur in de geluidswal.

Onder invloed

De vlucht was onsuccesvol, want de bestuurder kon al snel worden aangehouden door de politie. De man zou onder invloed zijn geweest van alcohol. De berger heeft het voertuig uit de sloot getakeld.