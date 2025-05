Agenten ontdekken explosief in scooter Spijkenisse, drie woningen ontruimd

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een zelfgemaakt explosief aangetroffen in een scooter die geparkeerd stond in de achtertuin van een woning aan de Citroengaard in Spijkenisse. De vondst volgde na een controle waarbij twee jongens op een scooter werden staande gehouden.

De motorscooter stond in een schuur bij een woning. Agenten ontdekten bij controle een vermoedelijk explosief in het opbergvak. De omgeving werd vervolgens afgezet en meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD), kwamen ter plaatse.

Twee aanhoudingen

De EOD heeft het explosief uit de scooter gehaald en afgevoerd. Dit gebeurde met behulp van een bompak. Drie nabijgelegen woningen zijn tijdelijk ontruimd vanwege veiligheidsredenen.

Twee personen zijn aangehouden in verband met het aantreffen van het explosief. Naast de scooter is ook een vuurwapen in beslag genomen. De EOD brengt het explosief gecontroleerd tot ontploffing.