Ouders Abdulahi schrok zich rot door explosief: 'Twijfelden of ze uit raam moesten springen'

Wie erachter zit, weet Abdulahi niet maar hij hoopt dat diegene die afgelopen weekend zijn familieleden de stuipen op het lijf heeft gejaagd snel achter de tralies zit. In de nacht van zaterdag op zondag hing een onbekend persoon een explosief aan de voordeur van de woning van zijn ouders, broertje, zusje en oma waarna een explosie voor veel schade aan de deur zorgde.

Abdulahi: "Het is jaren rustig geweest. Eerder hebben we wel eens een hamer door het raam gehad en een hakenkruis op de schutting."

Het laatste incident was in 2008, vertelt hij. "Mijn ouders wonen hier, mijn oma en broertje en zusje. Zondagochtend vroeg om 04.20 uur ging een explosief af, iedereen schrok zich rot. Mijn ouders hebben een oorlog meegemaakt, die wisten niet wat ze moeten. Ze twijfelden zelfs of ze uit het raam moesten springen."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Er zijn camerabeelden. "Je ziet een man langslopen en bewust even wachten, kijken naar de deur en hij hangt dan het explosief aan de deur. De beelden stoppen op het moment van de ontploffing, de camera heeft dat niet overleefd. Ik heb ze gedeeld met de politie en buren ook zo heb ik begrepen. We hopen dat het iets oplevert, de schrik zit er goed in. Je voelt je gewoon niet veilig."

De politie heeft de zaak in onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Als mensen camerabeelden hebben kunnen ze die aanleveren.

Zorgen over explosies

Abdulahi is niet de enige die bang is voor explosies. Een op de drie Nederlanders maakt zich zorgen over explosies in de buurt waar zij wonen, blijkt uit een enquête van Kieskompas en het ANP die meer dan 10.000 volwassenen hebben ingevuld en die woensdag naar buiten is gekomen. Sommigen van hen hebben dit al eens meegemaakt, anderen zijn bang dat dit gaat gebeuren.