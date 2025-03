Drie tieners aangehouden in verband met explosies Den Haag

De politie heeft zondag drie personen aangehouden die verdacht worden van de voorbereiding van een explosie aan de Wingerd in Den Haag. In die straat waren afgelopen vrijdag en zondag al ontploffingen. Of de verdachten hier ook bij betrokken waren, wordt nog onderzocht.

Het gaat om een 18-jarige man en twee minderjarige jongens, meldt de politie. Bij een van de aanhoudingen werd een tas aangetroffen met daarin een explosief.

Op zondag 9 maart rond 03.00 uur vond een explosie plaats bij een woning aan de Wingerd, waarbij veel schade ontstond. Eerder, in de nacht van donderdag op vrijdag, was rond 03.30 uur een andere woning in dezelfde straat het doelwit. Toen raakte een persoon gewond.

Vergissing

Buurtbewoners reageren geschokt op de explosies. Meerdere omwonenden vermoeden dat er sprake is van een vergissing, omdat de huisnummers van de getroffen woningen op elkaar lijken.

De politie onderzoekt de toedracht van de ontploffingen en een mogelijk verband tussen beide incidenten. Ook is de politie op zoek naar getuigen en camerabeelden.