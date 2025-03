Angst slaat Haagse buurt om het hart na ontploffing, vrees voor vergissing

Aan de Wingerd in Den Haag (Ypenburg-Boswijk) heeft zondagochtend rond drie uur opnieuw een zware explosie plaatsgevonden. Net als twee dagen eerder werd een voordeur van een woning opgeblazen. De knal was tot ver in de omgeving te horen.

De politie kwam snel ter plaatse. De bewoners, een ouder echtpaar, bleven ongedeerd maar werden tijdelijk opgevangen in een politieauto. Later mochten ze bij een overbuurman van de schrik bekomen. Explosievenexperts en bouw- en woningtoezicht controleerden of het pand nog veilig was, waarna forensische opsporing begon met het onderzoek.

Buurtbewoners reageren geschrokken. "Ja, ik vind het belachelijk. Echt waanzinnig", zegt een van hen. "Ik denk dat ze die daders wat steviger moeten aanpakken." Volgens hem wonen er geen mensen in het huis die iets met criminaliteit te maken hebben. "Wat ik heb begrepen is dat hier een ouder echtpaar woont. De eerste explosie was bij een huis waar ook een oude man woonde."

Mogelijke vergissing

De politie doet verder onderzoek naar de explosies. Of er sprake is van een gerichte aanval of een vergisexplosie, is nog niet duidelijk. Meerdere buurtbewoners vermoeden dat er sprake is van een vergissing, omdat de huisnummers van de getroffen woningen op elkaar lijken.

Voor veel buurtbewoners is het erg onverwacht. "Het is een hele rustige wijk, dus dat er zoiets gebeurt, verbaast me zeker." Toch is hij niet van plan om weg te gaan. "Nee hoor, zeker niet. Het is een mooie wijk, dus dat ga ik zeker niet doen. Maar het is wel heel vervelend, vooral voor de mensen die erbij betrokken zijn."