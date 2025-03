Twee verdachten vast na explosie waarbij 16-jarige Joey gewond raakte

De politie heeft woensdag twee minderjarige jongens opgepakt die worden verdacht van de zware explosie in Purmerend in december. De jongens komen uit Den Haag en Zaandam. Hun exacte leeftijden zijn niet bekendgemaakt.

Na de brand gingen er verhalen rond dat Joey het doelwit zou zijn geweest van de explosie. In de bovenstaande video vertelt Joey's tante dat die verhalen niet kloppen.

Bij de explosie in de Maasstraat raakte een 16-jarige jongen ernstig gewond. Ook moesten meerdere woningen in de omgeving worden ontruimd. De schade was groot en zorgde voor veel onrust in de buurt.

Aanhoudingen

Eerder werden al drie mannen uit Purmerend gearresteerd in verband met de zaak. Van hen zit een 19-jarige man nog vast. De politie ziet hem als de opdrachtgever van de aanslag.

De aanleiding voor de explosie is nog onderwerp van onderzoek. De afgelopen tijd zijn er in meerdere steden soortgelijke incidenten geweest, vaak gelinkt aan conflicten in het criminele circuit.

De politie roept getuigen of mensen met meer informatie op om zich te melden. Het onderzoek naar de explosie en de betrokken verdachten loopt nog.

