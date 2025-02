Tweede verdachte opgepakt voor explosies bij ziekenhuis Beverwijk

De politie heeft maandag een 39-jarige man aangehouden in verband met de explosies bij het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk vorig jaar november. Begin dit jaar vond een derde explosie plaats bij het ziekenhuis aan de Vondellaan. Daarvoor werd een paar dagen later een 37-jarige man uit Beverwijk aangehouden.

De verdachte die mogelijk iets te maken heeft met de explosies op 25 en 26 november 2024 komt uit de regio IJmond en heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, meldde de politie dinsdag. De man die eerder al werd opgepakt zit nog vast.

De politie gaat uit van een verband tussen de explosies en vermoedt dat dezelfde opdrachtgever achter de ontploffingen zit.

ANP