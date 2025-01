Verdachte brandstichting ziekenhuis Beverwijk is 37-jarige man

De verdachte die woensdag werd aangehouden wegens brandstichting bij het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk is een 37-jarige man uit deze Noord-Hollandse plaats. Dat meldde de politie donderdag. Verdere informatie wordt nog niet gegeven.

In de nacht van zaterdag op zondag veroorzaakte een explosief bij de goedereningang van het ziekenhuis aan de Vondellaan een harde knal. Na het incident moesten drie personen worden behandeld vanwege rookinhalatie. Gelukkig raakte niemand ernstig gewond.

De aangehouden man zit momenteel in volledige beperkingen. Dit betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over zijn identiteit of verdere details wil de politie op dit moment niets kwijt. Het onderzoek naar het incident loopt nog.

Mogelijke verbanden met eerdere explosies

Opvallend is dat het ziekenhuis in november vorig jaar ook werd opgeschrikt door twee explosies. Op 25 en 26 november ontploften daar eveneens explosieven. De politie onderzoekt nu of er een verband is tussen deze eerdere incidenten en de vuurwerkbom van afgelopen weekend.

Behalve de aangehouden verdachte wordt ook gekeken of er mogelijk andere betrokkenen zijn. De politie roept getuigen op zich te melden en benadrukt dat alle informatie welkom is om de zaak verder te ontrafelen.

ANP