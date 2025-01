Verdachte aangehouden voor explosie ziekenhuis Beverwijk

De politie heeft woensdag een man aangehouden als verdachte voor de explosie bij het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, bevestigt een politiewoordvoerder na berichtgeving van NH Nieuws. In de nacht van zaterdag op zondag ging er een vuurwerkbom af voor de goedereningang van het ziekenhuis aan de Akerendamlaan. Eind november waren er ook al twee vuurwerkincidenten bij het ziekenhuis.

De man is tot dusver alleen verdacht van het incident van afgelopen weekend, niet van de twee incidenten in november, aldus de woordvoerder. Meer details over de verdachte deelt de politie nog niet.

Na de knal van afgelopen weekend moesten drie mensen worden nagekeken vanwege het inademen van rook. Medewerkers van het ziekenhuis hebben samen met de brandweer het vuur geblust. Het ziekenhuis heeft naar aanleiding van de drie vuurwerkincidenten de beveiliging aangescherpt en cameratoezicht ingesteld.

Beelden getoond

Bij het programma Bureau NH van NH Nieuws worden woensdag beveiligingsbeelden getoond van de vuurwerkincidenten van afgelopen november. Op 25 en 26 november waren er explosies bij de eerste hulp, waarbij in één geval brand ontstond in een draaideur.