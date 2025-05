Ravage bij ongeval in Hoofddorp: busje belandt op auto en schade aan vijf voertuigen

Bij een bizar ongeluk op de Boslaan in Hoofddorp is vrijdagochtend een enorme ravage ontstaan. Op beelden is te zien dat een busje op een auto is beland.

Het ongeval gebeurde rond 11.30 uur. In totaal raakten vijf auto's beschadigd. Hulpdiensten rukten massaal uit. Eén iemand raakte bij het ongeval gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens het Haarlems Dagblad is iemand aangehouden vanwege rijden onder invloed.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.