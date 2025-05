Zwaar ongeval met vrachtwagen, bakwagen en een personenauto op N214 Wijngaarden

Op de N214 ter hoogte van het Zuid-Hollandse Wijngaarden is een zwaar ongeval gebeurd tussen een vrachtwagen, een bakwagen en een personenauto. De weg is voor een groot deel in beide richtingen volledig afgesloten vanwege de inzet van de hulpdiensten.

Iets voor 15.00 uur kwam een auto tussen twee vrachtwagens in botsing. De automobiliste raakte door het ongeluk van de weg en kwam in de berm terecht. Hulpdiensten ter plaatsen hebben de vrouw uit de auto bevrijd en met spoednaar het ziekenhuis gebracht. Op dat moment was ze niet aanspreekbaar, laat een woordvoerder van de politie weten aan Hart van Nederland.

De weg tussen de rotonde van de Wervenkampweg en de Damseweg is in de middag in beide richtingen volledig afgesloten. Hierdoor ontstaan veel files in de omgeving. De weg blijft voorlopig afgesloten vanwege de inzet van de hulpdiensten en het onderzoek.