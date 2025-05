Drie jaar cel en tbs voor oom Cor (53) na misbruik neefjes en hond

De rechtbank in Utrecht heeft een celstraf van drie jaar en tbs met voorwaarden opgelegd aan de 53-jarige Cor M. uit Zegveld (gemeente Woerden) voor seksueel misbruik van twee destijds minderjarige neefjes. Hij is ook veroordeeld voor het seksueel laten misbruiken van zijn hond.

De man maakte in 2021 en 2022 een aantal dierenpornovideo's. Hij filmde hoe Julian F. uit de gemeente Schagen seks had met zijn hond. F. is vorig jaar veroordeeld tot drie jaar cel en tbs met dwangverpleging voor misbruik van een kind (2) in een oppasgezin in Noord-Holland, het maken van kinderporno en seks met dieren. M. stond in de telefoon van F. vermeld als 'Reu 49'.

Welke straffen zijn er en hoe werkt het rechtssysteem in Nederland? Dat leggen we in bovenstaande video uit.

Het misbruik van de twee neefjes was rond het jaar 2000, toen de slachtoffers nog geen 12 jaar oud waren. De beide broers hebben ruim twintig jaar gezwegen over het misbruik door oom Cor en wisten het niet van elkaar.

De rechtbank sprak M. vrij van het bezit van kinderporno. Daardoor valt de celstraf een jaar lager uit dan de eis.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP