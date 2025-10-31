Zwaargewonde agent mogelijk vrijdag naar huis na heftig ongeluk op A2

Na een ernstig ongeluk op de A2 mag één van de zwaargewonde agenten waarschijnlijk vrijdag naar huis. Dat meldt de politie. Hij zal later nog geopereerd moeten worden. Zijn collega ligt nog in het ziekenhuis met meerdere botbreuken en ander letsel. Ook hij moet nog geopereerd worden.

Het ongeluk gebeurde woensdagavond tijdens een achtervolging van een gestolen auto. De bestuurder reed daarbij bewust in op de twee motoragenten, ter hoogte van Eindhoven. Ook raakte hij meerdere dienstvoertuigen. Beide agenten raakten zwaargewond en werden met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder ging er na de botsing vandoor en is nog altijd voortvluchtig. Het gestolen voertuig werd woensdagavond achtergelaten op de Zevensprong in Best. Volgens De Telegraaf beweert de eigenaar van de gestolen auto dat de dief duidelijk op beeld staat. De Ford Fiesta zou in Geldrop zijn gestolen en reed rond met een Duitse kentekenplaat die eveneens van diefstal afkomstig was.

Camerabeelden

Buurtbewoners hebben camerabeelden gedeeld met de politie. Daarop is te zien hoe de bestuurder de wijk binnenrijdt en in alle rust inparkeert. Vervolgens stapt de verdachte uit en loopt weg. De auto is flink beschadigd door de aanrijding.