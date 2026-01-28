A2 bij Eindhoven dicht om onderzoek naar zwaar ongeval met motoragenten

De A2 bij Eindhoven is woensdagavond enkele uren dicht vanwege een politieonderzoek. Het gaat om de rijbaan in noordelijke richting, meldt Rijkswaterstaat. De afsluiting duurt van 20.00 uur tot 02.00 uur en kan zorgen voor extra hinder voor weggebruikers.

Automobilisten die vanuit Maastricht, Venlo of Antwerpen richting het noorden rijden, worden omgeleid. Zij kunnen ter hoogte van knooppunt Leenderheide/De Hogt gebruikmaken van de parallelrijbaan, de N2.

Ongeval met motoragenten

Er wordt onderzoek gedaan naar het ongeval waarbij in oktober 2025 twee motoragenten zwaargewond raakten. Dat gebeurde tijdens een achtervolging op de A2. De schade na de crash was groot, zoals je op bovenstaande video ziet.

Op woensdagavond 29 oktober zette de politie de achtervolging in op een gestolen auto. De bestuurder reed daarbij twee politieauto’s en twee politiemotoren aan. De verdachte wist toen te ontkomen, maar werd later alsnog opgepakt.

De bestuurder werd op donderdag 13 november aangehouden in het Belgische Turnhout. Het politieonderzoek op de A2 maakt deel uit van het lopende onderzoek naar dat zware incident.