Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Verdachte aangehouden voor ongeluk A2 waarbij motoragenten zwaargewond raakten

Verdachte aangehouden voor ongeluk A2 waarbij motoragenten zwaargewond raakten

Crime

Vandaag, 22:40

Link gekopieerd

In de Belgische plaats Turnhout is donderdag een 41-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het aanrijden van twee politieagenten, van wie er een nog in het ziekenhuis ligt. Dat meldt de politie.

Het incident gebeurde op 29 oktober op de A2 bij Eindhoven. Op die dag, iets na 19.00 uur, achtervolgde de politie een gestolen auto. Een aanrijding volgde. Daarbij raakte de bestuurder van de gestolen auto twee politieauto's en twee politiemotoren. De twee motoragenten raakten zwaargewond.

Beelden van de ravage na de crash:

Motoragenten zwaargewond na aanrijding met gestolen voertuig op de A2
0:41

Motoragenten zwaargewond na aanrijding met gestolen voertuig op de A2

Na het ongeval bleef de bestuurder voortvluchtig. De in Turnhout aangehouden man wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanrijding.

Een Belgisch arrestatieteam hield de man donderdag rond 17.00 uur aan op de Elf Novemberlaan. Nederlandse rechercheurs waren daar ook bij betrokken. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, meldt de politie. Zijn tijdelijke verblijfplaats is na zijn aanhouding doorzocht en daarbij zijn "enkele goederen" in beslag genomen.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.