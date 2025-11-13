Verdachte aangehouden voor ongeluk A2 waarbij motoragenten zwaargewond raakten

In de Belgische plaats Turnhout is donderdag een 41-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het aanrijden van twee politieagenten, van wie er een nog in het ziekenhuis ligt. Dat meldt de politie.

Het incident gebeurde op 29 oktober op de A2 bij Eindhoven. Op die dag, iets na 19.00 uur, achtervolgde de politie een gestolen auto. Een aanrijding volgde. Daarbij raakte de bestuurder van de gestolen auto twee politieauto's en twee politiemotoren. De twee motoragenten raakten zwaargewond.

Beelden van de ravage na de crash:

0:41 Motoragenten zwaargewond na aanrijding met gestolen voertuig op de A2

Na het ongeval bleef de bestuurder voortvluchtig. De in Turnhout aangehouden man wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanrijding.

Een Belgisch arrestatieteam hield de man donderdag rond 17.00 uur aan op de Elf Novemberlaan. Nederlandse rechercheurs waren daar ook bij betrokken. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, meldt de politie. Zijn tijdelijke verblijfplaats is na zijn aanhouding doorzocht en daarbij zijn "enkele goederen" in beslag genomen.