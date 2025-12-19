Volg Hart van Nederland
Zwaargewonde motoragenten kunnen nog steeds niet lopen na aanrijding op A2

Crime

Vandaag, 20:45 - Update: 2 uur geleden

De twee motoragenten die in oktober zwaargewond raakten bij een crash op de A2 bij Eindhoven, kunnen nog altijd niet lopen. Dat vertelt politiechef Sjoerd Top aan Omroep Brabant. De agenten zijn volop aan het revalideren en willen graag terugkeren op straat, maar volgens Top is er nog een lange weg te gaan.

Het ongeluk gebeurde op woensdagavond 29 oktober, tijdens een achtervolging van een gestolen auto. De bestuurder reed toen bewust in op de motoragenten en raakte meerdere politieauto’s. De twee agenten raakten zwaargewond en werden met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

De ravage na de crash was groot:

De bestuurder ging er na de aanrijding vandoor en liet de auto achter in Best. Twee weken later werd een 41-jarige verdachte aangehouden in het Belgische Turnhout. Het onderzoek naar de crash loopt nog altijd.

Grote impact

"We zijn zeven weken verder en de collega’s kunnen nog niet lopen. Voor hen, hun gezin en familie is dit heel zwaar om mee te maken. Maar de impact is groter dan alleen bij deze twee collega’s," zegt politiechef Top tegen de regionale omroep.

De zware aanrijding liet diepe sporen na bij de politie. "Veel collega’s hebben dit voor hun neus zien gebeuren. Dat is heftig, want je ziet je maatje op de grond liggen. Maar er is meteen goed doorgeschakeld naar het werk. Als je samen terugkomt op het bureau, kun je het ook samen verwerken."

